¿Tramitarás tu pasaporte por primera vez? Así son los nuevos pasos para obtener tu certificado de nacionalidad

El pasaporte es uno de los documentos más importantes y aunque no es obligatorio tenerlo en México, sí lo es en caso de querer salir del país, por esto te decimos cuáles son los pasos para obtener tu certificado de nacionalidad.

Conocer el paso a paso para tramitar este documento es importante, así que te lo contamos.

¿Cuál es el paso a paso para obtener tu certificado de nacionalidad?

Este documento acredita que naciste en territorio nacional o que eres hijo de padre o madre mexicanos. A continuación, te explicamos los pasos y requisitos actualizados para obtenerlo.

Paso 1: Llenar la solicitud oficialDeberás completar el formato DNN-1, ya sea a máquina o a mano, utilizando tinta negra y letra de molde legible.

Paso 2: Documentos que debes anexarJunto con la solicitud, es necesario entregar:



Acta de nacimiento certificada expedida por el Registro Civil Mexicano .

. En caso de registro extemporáneo (después del primer año de edad) del solicitante o de sus padres, se deberá presentar alguno de los siguientes documentos:

Acta de matrimonio de los padres (si se casaron en México y antes del nacimiento). Acta de nacimiento de un hermano mayor , registrada dentro del primer año de edad. Acta de nacimiento del padre o madre mexicanos , registrada en el primer año de vida. Constancia de la autoridad migratoria sobre la fecha de entrada al país del padre o madre extranjeros, previa al nacimiento del solicitante. Cotejo notarial de la partida religiosa realizada en el primer año de edad en territorio nacional.



Paso 3: Identificación oficial: Presenta original y copia de una identificación oficial vigente.

Paso 4: Fotografías: Se requieren dos fotos a color tamaño pasaporte (4.5 x 3.5 cm), fondo blanco, de frente, sin gafas, cabeza descubierta y con una antigüedad no mayor a 30 días.

Paso 5: Comprobante de pago: Adjunta el comprobante de pago de derechos, de acuerdo con el monto vigente.

Paso 6: Renuncias y protesta: Deberás formular las renuncias y protesta que marca el artículo 17 de la Ley de Nacionalidad.

¿Cuál es el costo del trámite del Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento?

El Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento tiene un costo de $265 pesos. Este monto está sujeto a cambios según la Ley Federal de Derechos vigente.