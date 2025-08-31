Dejan en prisión a “Tormenta Junior”, hijo del antiguo líder del Cártel del Golfo

Fue vinculado a proceso Ezequiel Cárdenas Rivera, alias “Tormenta Junior”, tras ser detenido el 17 de agosto de 2025 por el delito de portación de armas en Matamoros, Tamaulipas; así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Al hijo de “Tony Tormenta” y sobrino de Osiel Cárdenas también se le acusa de liderar a “Los Escorpiones”, un grupo que en su origen surgió como bastión para proteger al Cártel del Golfo.

¿Quién es “Tormenta Junior”?

Como parte de su árbol genealógico, el detenido es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”, y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, “El mata amigos”, ambos reconocidos en su momento como líderes del Cártel del Golfo.

Su padre asumió el liderazgo del grupo criminal tras la detención de su hermano Osiel en 2003. Sin embargo, murió en un enfrentamiento con la Marina en 2010, dejando un vacío de poder en la organización criminal.

Sin embargo, la facción de “Los Escorpiones” continuó operando la zona fronteriza de Tamaulipas bajo el presunto liderazgo de “Tormenta Junior”.

De acuerdo con reportes de inteligencia, esta célula delictiva ha estado vinculada a actividades como extorsión, secuestro y control de rutas para el tráfico de drogas.

¿Cómo ocurrió la detención de Ezequiel Cárdenas?

La captura de Ezequiel ocurrió el pasado 17 de agosto en Matamoros, luego de que elementos de la Guardia Estatal realizaban patrullajes en la colonia Villa España cuando detectaron a un hombre en estado de ebriedad a bordo de una camioneta negra sin placas.

Al realizar la revisión de rutina, los agentes aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm, un cargador y cinco cartuchos útiles. Al confirmar su identidad, fue puesto a disposición de la FGR.

Dos semanas después, un juez especializado determinó vincular a proceso a “Tormenta Junior” por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como medida cautelar, se le ordenó prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Edomex).

