Acusada de ataque a las vías de comunicación por accidente en el Metro

Viviana Salgado salió el 12 de enero de su casa en Ixtapaluca. Junto con su hijo fueron a la estación del Metro Juárez para comprar unas aspas de plástico para su lavadora que llevaba un mes descompuesta.

Regresaban a casa cuando en la estación Centro Médico el aspa que había comprado se le cayó y fue a parar a las vías del metro.

¡Fue un accidente! Se le caen aspas de lavadora a vía del Metro

“Pues yo iba a traer mis aspas al metro Juárez y pues ya fuimos al metro con mi hijo a traer mis aspas y ya de regreso pues, pues me toco el accidente de que se me fueron para el suelo, cayeron al piso y del piso cayeron para el metro”, narró Viviana Salgado.

Viviana fue detenida por ataque a las vías de comunicación y comenzó su calvario.

“Fuimos hasta el metro Pino Suárez, ahí fue donde llegamos y me dijeron que me tenía que quedar, este, 48 horas para investigación ósea de lo que paso del metro y pues yo dije porque, no, si fue un accidente, dicen no pues es que tiene que estar las 48 horas aquí y pues la verdad si fue muy feo ese lugar, imagínese en un cuarto, sin cobijas, con hambre, frío, no, fueron unos días muy feos para mí. Me llevaron a Santa Martha, ahí dormí una noche”, narra Viviana.

Un juez la vinculó a proceso, lo enfrenta en libertad.

Viviana lucha por su inocencia

Viviana cuenta con el recibo de la compra del aspa de su lavadora, su defensa reune todo tipo de pruebas para acreditar que todo se trató de un accidente.

“Le digo al juez pues pida las cámaras y las cámaras ahí se va a ver tal y como lo estoy diciendo. Ahora me dicen que las cámaras no sirven como es posible que las cámaras no van a servir supuestamente que en el metro deben de servir las cámaras por cualquier accidente, no, o como ahorita con este problema que yo tengo”.

Así se lo hicieron saber a través de un oficio del Sistema del Transporte Colectivo.

“El cambio que nos hicieron ahorita por acusarla de eso de sabotaje según para el metro pues no es justo lo que están haciendo. Siempre es responsable de cuidar a mis hijos, lo que es una ama de casa”, agregó su esposo, Víctor Hugo Gómez.

Por lo pronto, Viviana tendrá que acudir mes con mes a juzgados en la Ciudad de México para firmar, esto mientras un juez resuelve su situación jurídica.