VIDEO: vuelo en ruta México-Panamá, se sale de la pista de aterrizaje

Un avión Boeing 737-800NG, con matrícula HP-1539 de la compañía Copa Airlines, se salió de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Tocumen en Panamá. El vuelo cubría la ruta México-Panamá.

La compañía Copa Airlines informó que no hubo personas heridas tras el incidente ocurrido en el aeropuerto de Panamá.

Cabe señalar que el vuelo de Copa Airlines que cubría la ruta México-Panamá, partió delAeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en punto de las 17:36 (hora local), del domingo (25 de septiembre de 2022).

Se trató de una aeronave Boeing 737-800NG, con matrícula HP-1539 de Copa Airlines.

En un comunicado difundido en sus cuentas oficiales de redes sociales, la compañía aérea señaló que: "Copa Airlines comunica que su vuelo CM135 del día de hoy entre Ciudad de México y Ciudad de Panamá se vio involucrado en un incidente al salirse de la pista durante su aterrizaje en el aeropuerto de Tocumen en Panamá".

La compañía aérea destacó que ninguna persona resultó herida tras el incidente y aseguró que brindaría atención necesaria para sus pasajeros y la tripulación a bordo del vuelo. Mientras tanto, ha estado cooperando con las autoridades para recopilar información acerca del incidente.

IMPORTANTE: Todos los pasajeros y tripulación del vuelo #CM135 de hoy Ciudad de México-Panamá que sufrió un incidente al salir de la pista en Panamá, fueron transportados a la terminal y no se reportan heridos. Estamos brindando asistencia necesaria a pasajeros y tripulación. — Copa Airlines (@CopaAirlines) September 26, 2022

Copa Airlines:

IMPORTANTE: Todos los pasajeros y tripulación del vuelo #CM135 de hoy Ciudad de México-Panamá que sufrió un incidente al salir de la pista en Panamá, fueron transportados a la terminal y no se reportan heridos. Estamos brindando asistencia necesaria a pasajeros y tripulación.

El vuelo de Copa Airlines que cubría la ruta México-Panamá, transportaba a 159 pasajeros, además de a siete tripulantes.

En un segundo comunicado, la aerolínea también señaló que: "De la totalidad de los pasajeros, algunos en conexión, continuarán con su itinerario en las próximas horas, mientras el resto serán ubicados en un hotel de la localidad y completarán su viaje posteriormente".

🇵🇦 | LO ÚLTIMO: Avión de Copa Airlines realiza aterrizaje forzoso y sale de la pista en medio de fuerte tormenta en aeropuerto Internacional de Tocumen. Hasta ahora, no se reportan heridos. Personal de emergencias en el lugar. El aeropuerto está cerrado. pic.twitter.com/jJ6EuIpWik — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) September 26, 2022

Vuelo de Copa Airlinesse sale de la pista de aterrizaje

El avión Boeing "737-800NG" con matrícula HP-1539 de Copa Airlines que tuvo el incidente, aún se encuentra en el aeropuerto y se espera que en los siguientes minutos, sea removido por personal especializado.

En su comunicado de este lunes (26 de septiembre de 2022), Copa Airlines detalló que: "La Aerolínea informa que, debido al cierre temporal del aeropuerto, un vuelo fue desviado al aeropuerto de Panamá Pacífico, mientras otros fueron retrasados. Ya el Aeropuerto de Tocumen anunció la reapertura de una de sus dos pistas y se han reiniciado las operaciones".