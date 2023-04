¿Qué es la xenofobia y cómo se castiga? Esto dice la ley en México

La separación entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, en esta ocasión ya no es por la canción que le hizo junto al productor argentino Bizarrap o por el título de “chiaroscuro” que compartió la oriunda de Barranquilla en Instagram, ahora, Piqué es acusado de xenofobia por sus recientes declaraciones.

El exjugador ofreció una entrevista para el periodista Gerard Romero, y en ella dio detalles sobre lo que opinaba de la canción “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”y toda la polémica que ha desencadenado el rompimiento de ambos a través de las redes sociales.

Gerard Piqué: ¿Por qué es acusado de xenofobia?

Durante la entrevista con Gerard Moreno, Piqué lamentó no pensar en las consecuencias que tiene el tirar “beef”, pues muchas veces afecta a nivel mental, esto en referencia a la canción que sacó hace unos meses.

“¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para ver que nos hemos pasado? Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, dijo Piqué.

La reacción de los usuarios se despertó cuando mencionó que su expareja es “latinoamericana”, ya que los seguidores de la cantante colombiana consideraron que se trató de una actitud xenófoba y discriminatoria.

“No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella…, ¡pero barbaridades miles! No me importa nada porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”.

¿Qué es la xenofobia?

En México los seguidores de Shakira mostraron su apoyo y rechazo hacia Gerard Piqué. En una publicación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),encargado de garantizar el ejercicio y respeto del derecho a la no discriminación, se puede conocer qué es la xenofobia.

Según lo estipulado por el CONAPRED, la palabra tiene su origen en la Grecia Antigua; xenos significa ‘extranjero’ y phobos “miedo o terror”, por lo que el significado de xenofobia podría entenderse como “miedo al extranjero”.

La xenofobia desprende tres factores por los que pueden originarse, estos son:



La apariencia física y el color de la piel.

La clase social.

La condición migratoria en que dicha persona extranjera se encuentre.

¿Cómo se castiga la xenofobia en México?

La xenofobia o discriminación es uno de los problemas cotidianos que se viven en México, por esta razón, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mostró que el 20.2 % de la población de 18 años declaró haber sido discriminada por su tono de piel, manera de hablar, forma de vestir, creencia religiosa, sexo, edad, orientación sexual o condición de persona.

Por esa razón, el Código Penal Federal estableció en el artículo 149 un castigo o sanción para aquellos que discriminen a las personas por cuestiones de raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, condición social, económica o de salud.

Ante ello, la Ciudad de México, Puebla o el Estado de México sancionan con uno a tres años de prisión; en Quintana Roo la pena abarca los cuatro años.