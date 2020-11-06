Hemos sido testigos del amor que Ana le tiene a su novio desde la primera temporada de Exatlón, ¡y ahora seremos testigos de la boda! Pues este 30 de julio se casarán y podremos ver la celebración EN VIVO por Azteca UNO. ¿Quieres saber más de esta pareja? Sigue leyendo y checa todas las fotos.

TAG DE LA PAREJA: ANA LAGO Y ALEX

- ¿En dónde se conocieron? ¡En una fiesta! De amigos en común de la hermana de Ana y de él. Platicaron un poco, luego la agregó en sus redes sociales y empezaron a platicar más. ¡La fue conquistando poco a poco!

- ¿Cómo y dónde fue su primera cita? Como ella se iba de viaje por sus competencias, no podían verse y quedar en un plan, pero un día de diciembre Ana tuvo descanso y Alex la invitó al cine pensando: pues chicle y pega, ¡y sí pegó! Ana dijo que sí y fueron al cine y a cenar. Platicaron mucho, hicieron clic y lo demás es historia. ¡Qué bonitos!

- ¿Quién estuvo interesado primero? Alex, ¡estuvo interesado desde que la vio, fue como amor a primera vista! Y ella se interesó ya después que lo conoció mejor.

- ¿Cuánto llevan juntos? El 31 de enero cumplieron 7 años juntos. ¡Wow, ya es un buen tiempo!

- ¿A qué se dedica Alex? Es Ingeniero Civil dedicado a la construcción. ¡Seguro cuando se casen, su hogar estará increíble!

- Antes de andar con Ana, ¿Alex la conocía por su deporte? No. Cuando la agregó en sus redes sociales vio que tenía muchos seguidores y en tono de broma le dijo: ¿Eres famosa o qué? Y Ana le respondió: ¡Pues investígame! Así que Alex comenzó a buscar su nombre en Internet, vio que era gimnasta, checó algunas de sus competencias y supo quién era Ana Lago.

- ¿Quién dijo TE AMO primero? ¡Alex! Estaban en una cena romántica después de 6 o 7 meses de ser novios.

- ¿Qué es lo que a Alex le gusta más de Ana? Su honestidad, que es franca y directa, ¡que no se anda con rodeos! Siempre dice las cosas como son. Obvio también su belleza, ¡pues sí, Anita es muy bella! Le encanta también su sencillez, su humildad y que sea muy romántica y detallista. ¡Se entienden muy bien, se llevan increíble y se divierten mucho juntos!

- ¿Qué es lo que más le gusta a Ana de Alex? La forma en que se conectan cuando están juntos, que es sincero, trabajador, que siempre quiere ir por más y nunca se conforma en todos los aspectos de su vida.

- ¿Qué es lo que Alex admira más de Ana? Su tenacidad, sus ganas de siempre mejorar, que nunca está quieta, siempre quiere salir adelante. ¡Eso, Anita!

- ¿Quién es más celoso? ¡Ana! ¡Eso no lo veíamos venir!

- ¿Cuántos años tienen? Ana 25 y Alex 30.

- ¿Quién dio el primer beso? ¡Los 2! El día que comenzaron a andar, ambos dieron el primer beso. ¡Aww!

- ¿Quién es más romántico? Alex es más romántico pero Ana es más detallista. ¡Muy bien, debe haber un equilibrio!

- ¿Quién pide perdón primero después de pelear? Ambos. ¡El que la riega, pide disculpas; como debe ser! No les gusta vivir con corajes o enojos durante tanto tiempo, tratan de solucionar rápido los problemas.

- ¿Quién cocina mejor? A ambos les gusta cocinar, pero es mejor Ana. ¡Especialmente con los postres!

- ¿Quién es más necio? Se dan un agarrón, ¡pero Alex es más necio!

- ¿Quién es más enojón? ¡Ana! Y se nota más porque es muy expresiva.

- ¿Quién es más desordenado? Ana.

- ¿Quién es más sociable? Alex es el más sociable de la relación, Ana es muy cohibida cuando conoce a alguien nuevo. ¡Quién lo diría!

- ¿Quién es más sensible? Ana. Alex es más frío.

- ¿Quién es más flojo? ¡Ninguno! Ambos son muy activos.

- ¿Quién es más impuntual? Ana, ¡se tarda en estar lista como casi todas las mujeres! Pues obvio, para ponerse aún más linda.

- ¿Quién es más divertido? ¡Ambos! Se la pasan muy bien juntos. Los 2 tienen una parte de locura muy divertida.

- ¿Quién baila mejor? Alex. Aunque Ana también se defiende.

- Canción que los representa: Río Roma - Mi Persona Favorita

- ¿Cómo describirías en 3 palabras tu relación? Divertida, respetuosa y amorosa.

Ambos se apoyan siempre en cada aspecto de su vida, nadie es más que el otro, por eso tienen una relación tan bonita, llena de respeto, confianza y mucho pero mucho amor. ¡Les deseamos mucho amor! Y nos vemos este 30 de julio por Azteca UNO para celebrar juntos la boda de Ana Lago y Alex.

