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FOTOS | Viuda de Fer del Solar dice que los hijos de Ingrid Coronado fueron como sus hijos.

Anna Ferro espera seguir en contacto con los hijos de su esposo porque les tiene mucho cariño.

Por: TV Azteca

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Este fue el mensaje que Fernando del Solar le dejó a Anna Ferro. (FOTO)
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Este fue el mensaje que Fernando del Solar le dejó a Anna Ferro. (FOTO)
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Este fue el mensaje que Fernando del Solar le dejó a Anna Ferro. (FOTO)
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