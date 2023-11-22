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FOTOS | Aracely Arámbula rompe el silencio, ¿por qué no toma el dinero que le dio Luis Miguel?

La actriz dio algunos detalles sobre el proceso en contra del cantante, a quien acusó de deudor alimenticio. Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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