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FOTOS | ¡Bad Bunny solo tiene el 1% de ganancias por su canción "Safaera"!

Una de las canciones más exitosas del “conejo malo”, ¡no le deja casi nada de ganancias! Perdió la demanda contra Missy Elliot.

Por: TV Azteca

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