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FOTOS | Bárbara de Regil admira las curvas de Chiquis, pero no le gustaría tener ese cuerpo.

Tunden en redes sociales a la estrella de la pantalla chica por “hablar de un cuerpo” ajeno y la hija de Jenni Rivera lanza un duro mensaje.

Por: TV Azteca

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