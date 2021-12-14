FOTOS | ¡Belinda usará tres vestidos en su boda con Christian Nodal!

Recientemente, Belinda y Christian Nodal, la pareja del momento, fueron portada de la revista Quién, ¡y revelaron muchos detalles de su vida como pareja y de su próxima boda!

¿Cómo será la boda? ¿Cuántos hijos les gustaría tener? ¿Qué opinan de sus haters? ¡Soltaron prenda de todo! La bellísima Belinda, confesó que su boda será un momento muy especial, inigualable e irrepetible, así que se encargará de que todo esté espectacular... ¡Y dijo que usará tres vestidos! Le gustaría que fuera de algunos de sus diseñadores mexicanos favoritos... ¡Sí, a la Paris Hilton! Que usó 10 vestidos en su boda hace unas semanas.

Además, contó que le encantaría ser mamá próximamente. ¡Quiere tres hijos para ser exactos! Mientras que Christian Nodal tiene deseos de cuatro hijos. ¡Qué lindos!

A pesar de que en un principio los internautas no pensaban que su relación fuera real, ¡le han callado la boca a más de uno! Pues se han convertido en una de las parejas más estables del espectáculo. Entérate de los detalles de su boda viendo todas las fotos, ¡ahí te contamos!