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FOTOS | ¿El Capi Pérez se va de Venga la Alegría? Esto es lo que está pasando.

Nuestro querido Capi Pérez tiene una semana sin aparecer en VLA, ¿se va del matutino? ¿Se va de TV Azteca? ¿Qué está pasando?

Por: TV Azteca

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