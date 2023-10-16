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FOTOS | El cambio de Christian Nodal, ¿es debido a cirugías estéticas?

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, ha tenido un cambio físico drástico en las últimas semanas... ¿Será a causa de cirugías estéticas? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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