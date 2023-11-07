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FOTOS | Nuera de Maribel Guardia sale en defensa de la actriz tras ataques de su mamá

La madre de Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, estaría detrás de los rumores de separación de Maribel. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Maribel Guardia responde a propuesta de José Manuel Figueroa sobre cenizas de Julián Figueroa.
Imelda Garza y Julián Figueroa
Maribel Guardia selfie con su nieto.jpg
viuda-imelda-garza-julian-figueroa-criticas-despidio-cantante.jpg
Maribel Guardia navidad con su nieto.jpg
Maribel Guardia feliz con su nieto.jpg
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Maribel Guardia con Imelda.jpg
Maribel Guardia jugando con su nieto.jpg
Foto familiar de Julián Figueroa
Maribel Guardia posando con su nieto.jpg
José Julián junto a su padre Julián Figueroa
Maribel Guardia navidad con la familia.jpg
Imelda Garza hace una fuerte promesa a Maribel Guardia.
Maribel Guardia familia.jpg
Maribel Guardia en familia.jpg
Maribel Guardia y su hijo.jpg
Maribel Guardia de vacaciones con su nieto.jpg
Maribel Guardia con su hijo.jpg
Maribel Guardia e hijo.jpg
Maribel Guardia y su nueva, Imelda Garza enfrentar su duelo
Maribel Guardia conviviendo con su nieto.jpg
Maribel Guardia con su nieto.jpg
Muerte de Julián Figueroa: ¿Quién es Imelda Garza, la esposa del cantante fallecido?
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Maribel Guardia responde a propuesta de José Manuel Figueroa sobre cenizas de Julián Figueroa.
Imelda Garza y Julián Figueroa
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Maribel Guardia jugando con su nieto.jpg
Foto familiar de Julián Figueroa
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José Julián junto a su padre Julián Figueroa
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Imelda Garza hace una fuerte promesa a Maribel Guardia.
Maribel Guardia familia.jpg
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Maribel Guardia de vacaciones con su nieto.jpg
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Maribel Guardia y su nueva, Imelda Garza enfrentar su duelo
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Muerte de Julián Figueroa: ¿Quién es Imelda Garza, la esposa del cantante fallecido?
Maribel Guardia responde a propuesta de José Manuel Figueroa sobre cenizas de Julián Figueroa.
Imelda Garza y Julián Figueroa
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José Julián junto a su padre Julián Figueroa
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Imelda Garza hace una fuerte promesa a Maribel Guardia.
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Maribel Guardia y su nueva, Imelda Garza enfrentar su duelo
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