FOTOS | Zuria Vega pide no darle voz al odio tras dura críticas a su cuñado.

Hace un par de días Marimar Vega sorprendió a propios y extraños al compartir en sus redes sociales que había contraído nupcias con el director de fotografía Jerónimo Rodríguez.

La estrella de la pantalla chica se dejó ver muy feliz, sobre todo enamorada del hombre que conoció durante la filmación de la serie “El juego de las llaves”, sin embargo, no ha faltado aquel que se ha tomado el tiempo de criticar la apariencia física del Rodríguez.

“¿No te parece feo para ti?”. “¿En qué momento cambiaste de gustos?”. “Es muy feo”. Son algunos comentarios que ha recibido Marimar Vega.

Tras las duras críticas, la hermana de la recién casada, Zuria Vega, fue cuestionada por la prensa al respecto y su respuesta fue aplaudida por sus seguidores.

“La verdad es que ni te voy a contestar esa pregunta porque justo la labor de todos, tanto tuya como nuestra, es no darle voz al odio. Démosle espacios y visibilidad al trabajo, al amor y a las cosas positivas, no a las cosas negativas”, dijo.

Marimar por su parte prefiere disfrutar de su amor sin prestar atención al qué dirán del hombre que la hace soñar.

