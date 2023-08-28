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FOTOS | Eduin Caz venció al cáncer... ¡Confesó que hace unos meses estuvo enfermo!

Eduin Caz de Grupo Firme se sinceró sobre la verdadera razón por que quiere retirarse de los escenarios a los 30 años. ¡Tuvo cáncer! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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