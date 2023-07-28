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FOTOS | Así fue el último episodio de la temporada en Escape Perfecto

Lulú y Lalo no prosperaron en la Jaula de Escape Perfecto; Ayled y Gabriel se lucieron en el cierre de temporada y ganaron miles de pesos en premios.

Por: Daniel Menes

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