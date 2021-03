FOTOS: Conoce a Memo Dorantes, un apasionado actor que está dispuesto a entregarlo todo en las junglas de Survivor México.

El 7 de abril del 2021 a las 19:30 horas, disfrutaremos del inicio de la segunda temporada del reality de supervivencia más emocionante, Survivor México.

El actor mexicano Guillermo Dorantes, “Memo” se enfrenta a una nueva aventura al formar parte de la segunda temporada de Survivor México. Tras casi 20 años en la industria, ha participado en importantes proyectos de cine, televisión y teatro, lo que nos ha permitido ver su crecimiento y evolución en el mundo de la actuación.

Guillermo ha participado en diversas telenovelas. Fuera de cámaras, Memo es un exitoso conferencista. Gracias a su calidez y la capacidad que posee de conectar con la gente, ha logrado impulsar los sueños de miles de personas.

Fue parte del elenco de: “No Manches Frida” y “No Manches Frida 2”, películas que se posicionaron en el top 3 histórico en la taquilla de películas Mexicanas.

Ha trabajado para 20th Century Fox con la película: “Más Sabe el Diablo por Viejo” (2018). En televisión ha sido parte de importantes proyectos, también participó en las tres temporadas de una serie sintonizada por una plataforma de series y películas internacionales así como el spinoff de dicha serie.

Memo Dorantes es un joven disciplinado, apasionado del ejercicio y está decidido a ganar Survivor México. Sobre su participación en la nueva temporada de Survivor México el actor twitteó lo siguiente:

“Hoy comienza la aventura hacia Survivor México 2021.

Me desconecto un rato con ustedes pero conecto con estas nuevas experiencias que me encantaría los inspire mucho a ustedes. Porque todos somos sobrevivientes! No olviden apoyarme...”

En su vida no existen los pretextos ni la palabra “No”, sus motores de motivación son sus abuelos. En Instagram se describe como: ‘Actor, conferencista, cantante, comediante y loco’.

Sin duda, disfrutaremos del gran carisma y la actitud que caracterizan a nuestro querido actor que se enfrentará a las inclemencias de Survivor México.