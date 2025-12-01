El perfume para hombre que Elektra tiene a mitad de precio y opciones de pago

El perfume Versace para hombre se volvió una de las ofertas más irresistibles de Elektra: está a mitad de precio y, además, se puede pagar en distintas modalidades que facilitan llevarlo sin afectar tu presupuesto. Un aroma icónico, elegante y masculino que ahora está más accesible que nunca.

La famosa tienda acaba de publicar en su sitio web la fragancia Versace Eros 100 Ml EDP Spray para caballeros a tan solo $1,275, una rebaja imperdible que debes aprovechar para regalar en las fiestas o darte un gusto personal, ya que antes esta loción se vendía a $2,749.

Las características del perfume Versace que vende Elektra

Eros de Versace es una fragancia de la familia olfativa aromática Fougère para hombres, que se lanzó por primera vez en el 2012. La marca lo fue perfeccionando hasta llegar a esta última edición, con Aurelien Guichard como creador de esta colección.

Elektra

De acuerdo al portal, esta loción se caracteriza por contar con:



Notas de salida: menta, manzana verde y limón (lima ácida)

menta, manzana verde y limón (lima ácida) Notas de corazón: haba tonka, geranio y ambroxan

haba tonka, geranio y ambroxan Notas de fondo: vainilla de Madagascar, vetiver, musgo de roble, cedro de Virginia y cedro del Atlas.

La diferencia entre las fragancias Eau de Parfum y Eau de Toilette

Los expertos dieron a conocer que la diferencia principal entre Eau de Parfum (EDP) y Eau de Toilette (EDT) está en la concentración de aceites aromáticos, lo que afecta su intensidad, duración y proyección.

El EDP se destaca por tener:



Concentración: 15%–20% de esencia aromática.

15%–20% de esencia aromática. Intensidad: más fuerte y envolvente.

más fuerte y envolvente. Duración: suele durar entre 6 y 10 horas (a veces más según la piel).

suele durar entre 6 y 10 horas (a veces más según la piel). Uso ideal: noches, eventos especiales, climas fríos o cuando quieres un aroma más marcado.

Mientras que el EDT cuenta con:



Concentración: 5%–15% de esencia aromática.

5%–15% de esencia aromática. Intensidad: más ligera y fresca.

más ligera y fresca. Duración: aproximadamente 3 a 5 horas.

aproximadamente 3 a 5 horas. Uso ideal: día a día, climas cálidos, oficina o cuando preferís algo más suave.

A su vez, especialistas aseguran que es fundamental probar el perfume en tu piel y no en papel, ya que el aroma cambia según tu química corporal. Lo ideal es probarlo y esperar unos minutos para sentir cómo evoluciona.