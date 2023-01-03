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FOTOS | ¿Quiénes serán los atletas que estarán en Exatlón All Star 2023?

El 2023 empieza ya y con él, el reality de aventura más demandante del mundo, ¡Exatlón en su versión All Star! ¡Estos son los atletas que los fans piden!

Por: Tv Azteca

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