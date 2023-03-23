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FOTOS | Resumen por supervivencia de Exatlón All Star 23 marzo 2023.

Atletas lucharon una vez más por el territorio en Exatlón All Star. Se re inició el duelo por la supervivencia donde cualquiera podría salir de la competencia.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Arranca la batalla por la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
2 Los rojos tienen la casa y van a defenderla.jpg
3 Azules irán con todo para obtener el territorio.jpg
4 A la Estación de Trenes sale Pato.jpg
5 Bestia sale a toda velocidad tomando ventaja.jpg
6 Koke es el encargado del columpio vikingo y facilitar punto a David.jpg
7 Capitán Araujo encuentra el tiro y vence a la Besti.jpg
8 Con toda la potencia sale Triple Jumper que viene de un duelo de eliminación.jpg
9 El punto lo entrega Dynamom.jpg
10 En lína de tiro lanza Black Panther.jpg
11 A Keno se le da mejor el tiro y entrega el primer punto azul.jpg
Sniper viene con toda la experiencia a la pista.jpg
13 Tiger realiza un buen circuito y sube el marcador rojo.jpg
14 Red Dragon y el Hechicero se enfrentan en la pista. Koke logra el punto.jpg
15 Sol sale a darlo todo por su equipo entrega el punto del empate.jpg
En su carrera Sol vence a Tzasna.
17 Viene la máxima ganadora de Exatlón.jpg
18 Pero Lili es la campeona actual y empata el marcador mandando la competencia a relevos.jpg
19 Famosos ganan y permanecen en la Villa 360.jpg
20 Aquí re inicia el primer capítulo por la supervivencia.jpg
21 Sale Heliud con todo en línea de tiro dispuesto a tirar tótems.jpg
22 La criatura jurásica ensarta boleadoras a la primera y se lleva el primer punto.jpg
23 Sniper celebra con su equipo el segundo punto azul.jpg
24 Koke realiza estupendos tiros y sigue subiendo el marcador azul.jpg
25 Millio Dollar Baby triunfa sobre Tzasna.jpg
26 Sale el Dragón Rojo para enfrentarse con Triple Jumper en Exatlón All Star.jpg
27 Los tiros de Liliana superan a Josué y le gana a su rival rojo.jpg
28 En otro duelo mixto Nataly vence a Keno.jpg
29 Tzasna da su mejor esfuerzon contra la Bestia.jpg
La Bestia otorga el punto de la victora en la primera supervivencia de Exatlón All Star.jpg
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1 Arranca la batalla por la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
2 Los rojos tienen la casa y van a defenderla.jpg
3 Azules irán con todo para obtener el territorio.jpg
4 A la Estación de Trenes sale Pato.jpg
5 Bestia sale a toda velocidad tomando ventaja.jpg
6 Koke es el encargado del columpio vikingo y facilitar punto a David.jpg
7 Capitán Araujo encuentra el tiro y vence a la Besti.jpg
8 Con toda la potencia sale Triple Jumper que viene de un duelo de eliminación.jpg
9 El punto lo entrega Dynamom.jpg
10 En lína de tiro lanza Black Panther.jpg
11 A Keno se le da mejor el tiro y entrega el primer punto azul.jpg
Sniper viene con toda la experiencia a la pista.jpg
13 Tiger realiza un buen circuito y sube el marcador rojo.jpg
14 Red Dragon y el Hechicero se enfrentan en la pista. Koke logra el punto.jpg
15 Sol sale a darlo todo por su equipo entrega el punto del empate.jpg
En su carrera Sol vence a Tzasna.
17 Viene la máxima ganadora de Exatlón.jpg
18 Pero Lili es la campeona actual y empata el marcador mandando la competencia a relevos.jpg
19 Famosos ganan y permanecen en la Villa 360.jpg
20 Aquí re inicia el primer capítulo por la supervivencia.jpg
21 Sale Heliud con todo en línea de tiro dispuesto a tirar tótems.jpg
22 La criatura jurásica ensarta boleadoras a la primera y se lleva el primer punto.jpg
23 Sniper celebra con su equipo el segundo punto azul.jpg
24 Koke realiza estupendos tiros y sigue subiendo el marcador azul.jpg
25 Millio Dollar Baby triunfa sobre Tzasna.jpg
26 Sale el Dragón Rojo para enfrentarse con Triple Jumper en Exatlón All Star.jpg
27 Los tiros de Liliana superan a Josué y le gana a su rival rojo.jpg
28 En otro duelo mixto Nataly vence a Keno.jpg
29 Tzasna da su mejor esfuerzon contra la Bestia.jpg
La Bestia otorga el punto de la victora en la primera supervivencia de Exatlón All Star.jpg
1 Arranca la batalla por la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
2 Los rojos tienen la casa y van a defenderla.jpg
3 Azules irán con todo para obtener el territorio.jpg
4 A la Estación de Trenes sale Pato.jpg
5 Bestia sale a toda velocidad tomando ventaja.jpg
6 Koke es el encargado del columpio vikingo y facilitar punto a David.jpg
7 Capitán Araujo encuentra el tiro y vence a la Besti.jpg
8 Con toda la potencia sale Triple Jumper que viene de un duelo de eliminación.jpg
9 El punto lo entrega Dynamom.jpg
10 En lína de tiro lanza Black Panther.jpg
11 A Keno se le da mejor el tiro y entrega el primer punto azul.jpg
Sniper viene con toda la experiencia a la pista.jpg
13 Tiger realiza un buen circuito y sube el marcador rojo.jpg
14 Red Dragon y el Hechicero se enfrentan en la pista. Koke logra el punto.jpg
15 Sol sale a darlo todo por su equipo entrega el punto del empate.jpg
En su carrera Sol vence a Tzasna.
17 Viene la máxima ganadora de Exatlón.jpg
18 Pero Lili es la campeona actual y empata el marcador mandando la competencia a relevos.jpg
19 Famosos ganan y permanecen en la Villa 360.jpg
20 Aquí re inicia el primer capítulo por la supervivencia.jpg
21 Sale Heliud con todo en línea de tiro dispuesto a tirar tótems.jpg
22 La criatura jurásica ensarta boleadoras a la primera y se lleva el primer punto.jpg
23 Sniper celebra con su equipo el segundo punto azul.jpg
24 Koke realiza estupendos tiros y sigue subiendo el marcador azul.jpg
25 Millio Dollar Baby triunfa sobre Tzasna.jpg
26 Sale el Dragón Rojo para enfrentarse con Triple Jumper en Exatlón All Star.jpg
27 Los tiros de Liliana superan a Josué y le gana a su rival rojo.jpg
28 En otro duelo mixto Nataly vence a Keno.jpg
29 Tzasna da su mejor esfuerzon contra la Bestia.jpg
La Bestia otorga el punto de la victora en la primera supervivencia de Exatlón All Star.jpg

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