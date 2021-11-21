FOTOS | Colosal desempate e inminente eliminación en Exatlón.

El equipo de Guardianes regresó con los ánimos decaídos tras perder la primera batalla por La Supervivencia del Exatlón. Nataly Gutiérrez reveló ante cámaras que ha notado a su equipo con poco interés en ganar las batallas contra Conquistadores.

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Macky González se reunió con sus compañeros para comentar que necesitan ser más serios en competencia y no tomar a la ligera los triunfos o derrotas en los diferentes circuitos del Exatlón. Emilio Rodríguez advirtió a sus compañeros rojos que deben enfocarse en entrenar pues no están de vacaciones en las tierras y playas del Exatlón.

Guardianes y Conquistadores por La Supervivencia Exatlón.

Antonio Rosique recibió a ambos equipos para disputar la segunda batalla por La Supervivencia del Exatlón en el Circuito De La Alberca Olímpica. El equipo azul de Conquistadores tomó la delantera en la serie por La Supervivencia.

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En una asombrosa participación del equipo rojo de Guardianes, Conquistadores pierden su ventaja en la batalla por La Supervivencia y tendrán que asistir tres mujeres al duelo de eliminación del Exatlón. Marysol Cortés eligió a Ximena Duggan para enfrentarse contra Nataly Gutiérrez en el Derby Prime Time por los dos mil dólares restantes.

¿Quién es la eliminada de Exatlón?

Tras la contundente derrota del equipo azul, Antonio Rosique anunció una nueva dinámica de elección en las sentenciadas a eliminación. Thalía Villavicencio por bajo rendimiento, David Juárez “La Bestia” al ser el del mayor rendimiento azul seleccionó a Macky González mientras que Tanya Núñez fue elegida por una votación abierta.

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El Circuito De Máxima Velocidad del Exatlón fue testigo de carreras cardiacas entre las tres integrantes azules. Tanya Núñez deslumbró en la pista y fue la encargada de ponerle fin a la travesía de Thalía Villavicencio, la décimo cuarta eliminada de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

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