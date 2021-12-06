FOTOS | Feroces carreras con asombrosos desenlaces en Exatlón.

El equipo rojo de Guardianes regresó al Campamento de Exatlón con los ánimos decaídos tras la eliminación de Alan Mendoza. Jahir Ocampo reveló ante cámaras que le dolió mucho su partida y más porque fue el verdugo de su participación en Exatlón.

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Emilio Rodríguez, integrante de Guardianes reveló ante cámaras que aunque tiene poco tiempo de conocer a sus compañeros, no le gustó enfrentarse contra sus aliados de equipo y menos el haber perdido a un gran y querido elemento del equipo rojo del Exatlón. Marcela Pérez aprovechó las cámaras del Exatlón para recordar que las dos personas que se han propuesto al duelo de eliminación han tenido un final catastrófico.

¿Quién gana el juego por La Ventaja de Exatlón?

Antonio Rosique recibió a Conquistadores y a Guardianes para disputar La Ventaja de Exatlón. El equipo ganador podrá añadir un chaleco de peso adicional a cuatro atletas del equipo contrario, dos hombres y dos mujeres correrán con la desventaja del peso adicional en cualquier carrera por La Supervivencia de Exatlón.

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Una vibrante competencia en la que el primer equipo que llegue a sumar siete puntos consigue la victoria. Guardianes no logró reducir la ventaja del equipo de Conquistadores y en una arrasadora batalla donde el equipo azul consiguió el triunfo absoluto.

¿Quién gana La Fortaleza del Exatlón?

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores para poner en disputa el territorio del Exatlón por una semana completa. Además anunció que el equipo perdedor de La Fortaleza se enfrentará a una prueba adicional en el Campamento.

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Con una deslumbrante y reñida batalla por La Fortaleza, finalmente el equipo de Guardianes consiguió la victoria al obtener los diez puntos necesarios para ganar La Fortaleza del Exatlón. Conquistadores deberán afrontar la prueba adicional al regresar al Campamento.

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