FOTOS: Grandes enfrentamientos por la Supervivencia en el Exatlón.

Ante la derrota en el primer juego por la permanecia, los Conquistadores se prepararon practicando sus tiros en la Fortaleza para vencer a Guardianes, pues sabian que aún tenían oportunidad de salvar a sus atletas en el segundo Duelo por la Supervivencia del Exatlón.

Los Guardianes y Conquistadores no llegaron solos a la batalla, las Fuerzas Especiales competirían con ellos en este importante duelo.

Se vivió un trepidante juego en el que el marcador cambiaba constantemente, los Conquistadores dominaron la primera ronda, sin embargo los Guardianes no dejaron de ganar puntos. Y llegaron los refuerzos, Pascal Nadaud y Mati Álvarez corrieron en el circuito aportando valiosos puntos para sus equipos.

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La diferencia en el marcador era pequeña, pero los Conquistadores se tomaron un respiro cuando llegó el match point en manos de Ramiro Garza, quien logró arrebatarle el punto a Jahir Ocampo. Los Guardianes no estaban dispuestos a perder y siguieron dando pelea, pero al final Marysol Cortés le dio el triunfo a su equipo dejando el marcador 10 a 8.

La serie por la supervivencia estaba empatada, Rojos y Azules jugaron por la última oportunidad de continuar unidos en un juego a tres puntos. ¡Marysol Cortés lo volvió a hacer! “Million Dollar Baby” logró de nuevo la victoria en la carrera contra Marcela, el marcador quedó 3 a 1 a favor de Conquistadores, ¡las atletas del equipo azul quedaron salvadas!

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Llegó el momento de despedir a las Fuerzas Especiales, Mati Álvarez, Heliud Pulido, Evelyn Guijarro y Pascal Nadaud dejaron las tierras del Exatlón y revelaron un gran sorpresa: próximamente llegarán otras leyendas a los circuitos.

Los hombres de Guardianes quedaron en riesgo y tres de ellos se enfrentaron en Duelo de Eliminación.

Alex Alpuche, Tony González y Jahir Ocampo pelearon en una batalla trepidante para ganar su permanencia en el Exatlón. La frustración se apoderó de Alex, pues no conseguía ganar a sus compañeros y solo le quedaban dos vidas, por lo que Dani se encargó de animarlo. El atleta nunca se dejó vencer y cuando le quedaba una vida, comenzó a arrebatar victorias a Jahir y Tony.

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Tony González y Jahir Ocampo se enfrentaron para definir quién de ellos se salvaría, finalmente Tony logró derrotar a Ocampo, asegurando así su estancia en Exatlón, pero aún debía correr en el circuito una vez más.

A pesar de que Alex luchó hasta el final, no pudo superar a Tony y se convirtió en el eliminado de Exatlón, los Guardianes perdieron a un gran atleta.

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