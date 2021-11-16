FOTOS: Medalla convencional y duelo internacional en Exatlón.

Tras perder la trepidante batalla por La Fortaleza, el equipo rojo de Guardianes se enfrentó a la dura prueba la cual consistió en regresar al Campamento del Exatlón caminando con peso adicional en sus cuerpos. Los integrantes del equipo azul disfrutaron su cena en La Fortaleza.

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Jahir Ocampo reveló ante cámaras que aunque no jugó, perdió junto con su equipo y se sumó a la prueba adicional. Marcela Pérez confesó que está harta de perder ante los azules y enfrentarse a las pruebas adicionales del Exatlón.

¿Quién gana la medalla femenil en Exatlón?

Antonio Rosique recibió a Guardianes y Conquistadores en el Circuito De Las Tirolesas del Exatlón para poner en disputa la medalla convencional femenil. Nueve mujeres entran a la pista pero solamente una conseguirá el triunfo absoluto.

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Tanya Núñez sufrió un accidente durante su recorrido sin embargo eso no impidió que siguiera su batalla por la presea. En una asombrosa participación de Macky González, logró derrotar a todas sus contrincantes y se colgó la presea del Exatlón.

Exatlón México triunfa ante atletas de Colombia.

Guardianes y Conquistadores nuevamente hicieron de lado sus diferencias para fusionarse en un solo equipo para representar a México en el duelo internacional contra Colombia. Antonio Rosique recibió al equipo mexicano y al equipo colombiano en el Circuito De Los Contenedores del Exatlón.

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Rosique anunció la serie internacional en la que el equipo que consiga dos victorias será acreedor a una bolsa de diez mil dólares para ser repartidos entre todos los integrantes del equipo ganador.

El equipo colombiano inició tomando la delantera sin embargo los atletas de Exatlón México lograron retomar el liderato en el marcador final y logró derrotarlos con siete puntos por delante en la tabla de la primera batalla internacional.

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