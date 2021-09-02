FOTOS: Primera defensa azul y batalla por Supervivencia Exatlón.

El equipo de Guardianes regresó jovial al Campamento del Exatlón. Felicitaron a su nueva compañera de aventura, Paulina Martínez, reveló que quería pertenecer al equipo rojo y ayudarles a obtener victorias.

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Koke Guerrero reveló que sintió frustración por todo el ruido que percibió durante su participación en la Batalla Colosal. Sus compañeros quedaron sorprendidos porque ninguno había gritado sino que fue una estrategia de Guardianes para afectar su participación.

Guardianes disfrutó al máximo su recompensa, un día completo en un hotel con todas las actividades recreativas que puedan realizar. Dulce Figueroa quedó fascinada por las nuevas experiencias que ganó.

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Antonio Rosique dio la bienvenida a ambos equipos del Exatlón. Conquistadores enfrentará su primera defensa de la posición estratégica. Paulina Martínez, nueva integrante roja está emocionada y revela que es una increíble experiencia.

¿Quién gana La Fortaleza del Exatlón?

Guardianes y Conquistadores protagonizaron una ardua batalla por La Fortaleza en el Circuito De Fuerza del Exatlón. Rojos y azules quieren ganar la posición estratégica para tener un buen descanso.

Finalmente después de una aguerrida batalla fenomenal, el equipo de Conquistadores resultó victorioso con tres puntos de ventaja contra Guardianes y así lograron ganar la primera defensa por La Fortaleza del Exatlón.

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Nuevamente los atletas del Exatlón se encontraron en el Circuito Del Escape Del Submarino para disputar la primera fase por La Supervivencia. Las atletas del equipo rojo y hombres azules están en riesgo de eliminación.

Conquistadores derrota a Guardianes en batalla por Supervivencia.

El equipo de Guardianes tomó rápidamente la delantera, un escenario favorable para el equipo rojo sin embargo en una increíble remontada, el equipo de Conquistadores logró superarlos en el marcador.

La primera fase de las batallas por La Supervivencia fue del equipo de Conquistadores, una victoria contundente contra Guardianes y asegura que al menos un integrante del equipo rojo que asistirá al duelo de eliminación del Exatlón.

