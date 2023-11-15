FOTOS | Medalla y Batalla Colosal de Exatlón México

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Es perfecto para que puedas decorar tu casa en estas Fiestas Patrias.
Amelia llega a Acércate a Rocío sin saber que su hija, Ali, se quedó sin celular porque su esposo Mario decidió destruirlo, y está convencida de querer obligarla a denunciarlo.
Este viernes, María Karunna tiene en sus manos uno de los poderes más importantes de la semana: La Traición. Ella podrá sacar a un nominado y poner a otro en su lugar.
Accidentes, tensión, consejos y sabores marcaron el programa de hoy de Al Extremo
Son un clásico de la gastronomía mexicana y sin dudas que deben estar.
Mario cree que es perfecto, y está seguro de que él tiene que corregir a su esposa y enseñarle “cuál es su lugar” y que si le grita es porque le tiene que enseñar.
Keninis especulan de una nieva colaboración al ver a Kenia Os junto con Jisoo de BLACKPINK juntas en uno de los eventos más importantes de la moda internacional.
Las tensiones aumentan y varios granjeros ya toman posiciones.
Un hombre perdió la vida tras ser atropellado en Jardines de la Montaña.
Ali dice que su suegra está mintiendo, que su esposo no ejerce violencia contra ella y reclama que "él la ama”.
Este 11 de septiembre, se lleva a cabo la primera Traición en La Granja VIP y aquí puedes seguirla minuto a minuto para no perderte ningún detalle.
María Karunna tiene el poder de cambiar la placa y los rumores apuntan a que Manelyk González será la apuntada por la cantante
Si quieres hacer una fiesta personalizada con esta temática, no podrás perderte estos diseños.
Beatriz dice que su hijo se acostumbró al maltrato que ella recibía de su esposo, y ahora él está maltratando a su esposa, lo cual no le parece que sea correcto.
Mantente bien informado con TV Azteca Yucatán del 11 de septiembre 2026, de la mano de Lily Camino.
Mantente bien informado con TV Azteca Guerrero del 11 de septiembre 2026, de la mano de Vianey Ponce.
Mantente bien informado con TV Azteca Campeche del 11 de septiembre 2026, de la mano de Emmanuel Araos.
Mantente bien informado con TV Azteca Zacatecas del 11 de septiembre 2026, de la mano de Víctor Santiago.