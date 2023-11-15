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FOTOS | Medalla y Batalla Colosal de Exatlón México

Revive los mejores momentos de la competencia en fotos. Mujeres lucharon por la medalla de Exatlón México y más adelante se llevó a cabo la Batalla Colosal.

Por: Zoé Navarrete

1 Las mujeres se enfrentaron por ganar una medalla de oro en juego.jpg
2 La ganadora avanza, la perdedora queda eliminada.jpg
3 Paulette y Lili salieron al primer enfrentamiento.jpg
4 Lili derriba y sigue en la carrera.jpg
5 Andrea toma gran ventaja de Diana.jpg
6 Sky Four realiza una estupenda carrera y se mantiene en competencia.jpg
7 Ana sale con la mejor actitud pero es eliminada por Mati.jpg
8 A Macky no se le da el tiro y es vencida por sargento Giovana.jpg
9 Mireya intenta meterse a la siguiente ronda.jpg
10 Pero es Nataly quien logra pasar al duelo definitivo por la medalla.jpg
11 El duelo entre Lili y Andrea se pone parejo y lo gana Triple Jumper.jpg
12 Terminator vence a Giovana y sigue en competencia.jpg
13 Lili sale dispuesta a ganar e ir por la medalla.jpg
14 Nataly queda corta y es eliminada.jpg
15 Mati se enfrenta en la final con Triple Jumper.jpg
16 Terminator remata y gana la competencia.jpg
17 ¡Muchas felicidades a Mati por su primer medalla de la temporada!.jpg
18 Javi llega a zona de tiro e intenta colocar el aro.jpg
19 Pero es Diego quien logra dar con el aro y es primer punto para rojos.jpg
20 En línea de tiro se encuentra Macky.jpg
21 Es Dynamom quien obtiene el punto.jpg
22 A Jawy le urgen puntos individuales.jpg
23 Edgar se lo lleva y cae el tercer punto para rojos.jpg
24 Lili cuelga los aros y entrega el primer punto para los azules.jpg
25 Javi cuelga y tira para ganar.jpg
26 Pero Daniel Corral tira y gana el punto.jpg
27 Sargento Giovana logra entregar el segundo punto para los azules.jpg
28 Más adelante Ernesto busca que su equipo siga en competencia.jpg
29 Pero es Pato quien entrega el tiro de la victoria.jpg
30 Los rojos ganan la Batalla Colosal en Exatlón México.jpg
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1 Las mujeres se enfrentaron por ganar una medalla de oro en juego.jpg
2 La ganadora avanza, la perdedora queda eliminada.jpg
3 Paulette y Lili salieron al primer enfrentamiento.jpg
4 Lili derriba y sigue en la carrera.jpg
5 Andrea toma gran ventaja de Diana.jpg
6 Sky Four realiza una estupenda carrera y se mantiene en competencia.jpg
7 Ana sale con la mejor actitud pero es eliminada por Mati.jpg
8 A Macky no se le da el tiro y es vencida por sargento Giovana.jpg
9 Mireya intenta meterse a la siguiente ronda.jpg
10 Pero es Nataly quien logra pasar al duelo definitivo por la medalla.jpg
11 El duelo entre Lili y Andrea se pone parejo y lo gana Triple Jumper.jpg
12 Terminator vence a Giovana y sigue en competencia.jpg
13 Lili sale dispuesta a ganar e ir por la medalla.jpg
14 Nataly queda corta y es eliminada.jpg
15 Mati se enfrenta en la final con Triple Jumper.jpg
16 Terminator remata y gana la competencia.jpg
17 ¡Muchas felicidades a Mati por su primer medalla de la temporada!.jpg
18 Javi llega a zona de tiro e intenta colocar el aro.jpg
19 Pero es Diego quien logra dar con el aro y es primer punto para rojos.jpg
20 En línea de tiro se encuentra Macky.jpg
21 Es Dynamom quien obtiene el punto.jpg
22 A Jawy le urgen puntos individuales.jpg
23 Edgar se lo lleva y cae el tercer punto para rojos.jpg
24 Lili cuelga los aros y entrega el primer punto para los azules.jpg
25 Javi cuelga y tira para ganar.jpg
26 Pero Daniel Corral tira y gana el punto.jpg
27 Sargento Giovana logra entregar el segundo punto para los azules.jpg
28 Más adelante Ernesto busca que su equipo siga en competencia.jpg
29 Pero es Pato quien entrega el tiro de la victoria.jpg
30 Los rojos ganan la Batalla Colosal en Exatlón México.jpg
1 Las mujeres se enfrentaron por ganar una medalla de oro en juego.jpg
2 La ganadora avanza, la perdedora queda eliminada.jpg
3 Paulette y Lili salieron al primer enfrentamiento.jpg
4 Lili derriba y sigue en la carrera.jpg
5 Andrea toma gran ventaja de Diana.jpg
6 Sky Four realiza una estupenda carrera y se mantiene en competencia.jpg
7 Ana sale con la mejor actitud pero es eliminada por Mati.jpg
8 A Macky no se le da el tiro y es vencida por sargento Giovana.jpg
9 Mireya intenta meterse a la siguiente ronda.jpg
10 Pero es Nataly quien logra pasar al duelo definitivo por la medalla.jpg
11 El duelo entre Lili y Andrea se pone parejo y lo gana Triple Jumper.jpg
12 Terminator vence a Giovana y sigue en competencia.jpg
13 Lili sale dispuesta a ganar e ir por la medalla.jpg
14 Nataly queda corta y es eliminada.jpg
15 Mati se enfrenta en la final con Triple Jumper.jpg
16 Terminator remata y gana la competencia.jpg
17 ¡Muchas felicidades a Mati por su primer medalla de la temporada!.jpg
18 Javi llega a zona de tiro e intenta colocar el aro.jpg
19 Pero es Diego quien logra dar con el aro y es primer punto para rojos.jpg
20 En línea de tiro se encuentra Macky.jpg
21 Es Dynamom quien obtiene el punto.jpg
22 A Jawy le urgen puntos individuales.jpg
23 Edgar se lo lleva y cae el tercer punto para rojos.jpg
24 Lili cuelga los aros y entrega el primer punto para los azules.jpg
25 Javi cuelga y tira para ganar.jpg
26 Pero Daniel Corral tira y gana el punto.jpg
27 Sargento Giovana logra entregar el segundo punto para los azules.jpg
28 Más adelante Ernesto busca que su equipo siga en competencia.jpg
29 Pero es Pato quien entrega el tiro de la victoria.jpg
30 Los rojos ganan la Batalla Colosal en Exatlón México.jpg
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