No hace calor, son las candentes fotos de Luis Avilés del Exatlón Draft El Ascenso

Luis Avilés no solo es un guerrero determinado en Exatlón Draft El Ascenso. Conoce el lado sensual de este atleta de alto rendimiento que te cautivará.

001 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de.jpg
Este es el lado que no conocías de Luis Avilés Ferreiro. El atleta nació el 3 de marzo de 2002 en Yautepec, Morelos, y actualmente radica en la Ciuda de México.
Crédito: Exatlón México
002 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Con apenas 23 años, ya se ha consolidado como un atleta de alto rendimiento, entregado por completo al deporte y a la superación personal.
Crédito: Exatlón México
003 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Su historia en el deporte comenzó desde muy chico, específicamente en la primaria, cuando un profesor de educación física lo invitó a probar el atletismo y el fútbol.
Crédito: Exatlón México
004 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Ese primer acercamiento se convirtió en una pasión que ha cultivado durante 10 años, hasta llevarlo a convertirse en uno de los jóvenes atletas más prometedores de su generación.
Crédito: Exatlón México
005 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Gracias a su esfuerzo, disciplina y talento, ha recibido importantes reconocimientos, como el reconocimiento a la trayectoria deportiva de excelencia, Premio Estatal de la Juventud, Premio Estatal del Deporte y Premio Estatal Morelense de Excelencia.
Crédito: Exatlón México
006 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Luis se describe a si mismo como un competidor nato: disciplinado, resiliente y con un control absoluto de sus nervios en la competencia.
Crédito: Exatlón México
007 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Sus mayores fortalezas son la resistencia, la agilidad y la estrategia, cualidades que lo distinguen como un rival de élite.
Crédito: Exatlón México
008 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Aunque admite que la natación no es su punto más fuerte y que no siempre es la persona más sociable del mundo, su competitividad y mentalidad firme lo impulsan a nunca rendirse.
Crédito: Exatlón México
009 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Ahora, Avilés busca un nuevo reto en Exatlón, donde ve la oportunidad de probar sus límites en condiciones extremas, crecer como atleta y generar un impulso económico y deportivo que le permita seguir su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028.
Crédito: Exatlón México
010 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera (2).jpg
Para él, Exatlón es mucho más que un reality: es una plataforma que combina fuerza física, resistencia mental y espíritu de equipo.
Crédito: Exatlón México
010 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera (3).jpg
Dentro de la competencia, se visualiza como el atleta que no dejará caer a su equipo, brindando apoyo en los momentos difíciles, motivando a sus compañeros e impulsando con resultados en la pista.
Crédito: Exatlón México
010 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera (4).jpg
Está dispuesto a darlo todo: llevar su cuerpo y su mente al máximo, defender sus principios y no permitir que nadie se interponga entre él y sus metas.
Crédito: Exatlón México
010 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Con mentalidad de campeón y un futuro prometedor en el deporte internacional, Luis llega al Draft decidido a demostrar que los sueños se alcanzan con disciplina, resiliencia y la convicción de nunca rendirse.
Crédito: Exatlón México

Exatlón México
