Los Héroes no confían en Cecy “Wushu” porque los traicionó al principio de la temporada. En FOTOS te contamos lo que sucedió.

Hace unos días, sucedió algo nunca antes visto en la historia de Exatlón México, 4 atletas que ya habían sido eliminados, regresaron a la aventura a través de las votaciones del público. Una de ellas fue Cecy Álvarez “Wushu”, pues muchas personas pensaban que su eliminación había sido injusta, ya que la atleta había sido la mejor de su equipo durante varias semanas consecutivas, pero tuvo una mala semana que la dejó fuera de la competencia, ¡así que votaron mucho por ella y junto con Ernesto Cázares, logró volver a la contienda!

Cuando Antonio Rosique anunció que ella era una de las que regresaban, a su equipo no les entusiasmó mucho que digamos, ¡y se notó! Aplaudiaron muy forzados y comenzaron a hacer caras de que la idea no les agradaba, ¡todo el contraste con Ernesto, que hicieron fiesta y se pusieron muy felices cuando anunciaron que volvía! Todos nos preguntábamos, ¿qué había pasado entre Cecy y el equipo azul? Y ya tenemos respuestas.

Antes de que “Wushu” volara a República Dominicana, tuvimos la oportunidad de platicar con ella y hacerle “El TAG del regreso”, que por cierto si no lo han visto, ¡chéquenlo AQUÍ! Y una de las preguntas fue: ¿A quién extrañaste más del equipo cuando te fuiste? A lo que Cecy respondió que a nadie, pues sus amigos cercanos (Jenny y Yuseff), habían salido antes que ella. A todos nos dejó con la duda, luego al ver la reacción de todos cuando volvió, ¡aún más dudas! Pero Pascal Nadaud las resolvió por fin...

Antonio Rosique le preguntó a “Blue Viper” sobre sus sentimientos por el regreso de Ernesto y Cecy. Pascal respondió que estaba muy feliz por el regreso de Ernesto, que ya sonreía de nuevo pues uno de sus niños había regresado; pero que el regreso de Cecy básicamente le daba igual, ¡qué fuerte! El atleta mencionó que “Wushu” era buena y daba muchos puntos así que era un buen refuerzo para el equipo, pero que como persona no hacía clic con ella, pues lo había traicionado, y si alguien lo hace, difícilmente recupera su confianza; ¡así que todo el equipo tiene una barrera con ella y no se ha logrado integrar! Raro en el equipo de Héroes, pues son muy unidos, una gran familia.

Luego Pascal le contó a Doris la razón... ¿Y adivinen cuál es? ¡La mentira del codazo a Patricio Araujo! ¿Se acuerdan? “Wushu” estaba muy molesta por algunas actitudes de Araujo, por lo que no aguantó más y en cuanto tuvo oportunidad, le dio un codazo; a lo que Patricio reaccionó ofendiéndola. Los Héroes defendieron a capa y espada a Cecy, ¡pues nadie tiene el derecho de insultar u ofender por ningún motivo! Cecy juraba a su equipo que ella no había dado el codazo con intención, sino que había sido un accidente. Los Héroes la defendieron con todo hasta que después salió la verdad, la atleta confesó que efectivamente, le había dado un codazo a Patricio.

Su equipo se decepcionó mucho de ella, pues la defendieron y confiaron en su palabra, ¡así que traicionó su confianza! Nunca más volvieron a creer en ella y ese lazo de hermandad azul que los había unido, se rompió. ¿Creen que tienen razón o que están exagerando un poco?

En estos juegos se les ve a la mayoría de los azules muy distantes de Cecy, además, ella luce muy incómoda, ¡incluso no ha dado mas que 2 puntos desde que regresó! ¿Será que le está afectando la relación con su equipo? Esperemos que los azules vuelvan a ser la familia que eran y limen asperezas por el bien y la paz mental de todos los miembros y los resultados en los circuitos.

