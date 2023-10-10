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FOTOS | Exempleado acusa a hermano de Shakira de filtrar información de la artista a la prensa

El exchofer soltó la sopa sobre lo mal que se porta el hermano de Shakira con la gente que les sirve. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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