Actriz revela en una entrevista la razón por la que se quitó sus implantes

En una entrevista realizada por una reconocida celebridad, la actriz y modelo Esmeralda Pimentel, explicó la razón por la que se quitó sus implantes, una decisión importante para ella. Siendo un cambio notable en su físico, pero que iba a beneficiar notablemente en su salud.

Para que no te pierdas de ninguno de los detalles al respecto, te explicaremos toda la información que reveló: un cambio notable que benefició a su organismo, y siendo una decisión que ella de joven no había podido tomar.

¿Por qué se quitó los implantes?

Esmeralda Pimentel, en una entrevista realizada por la actriz Aislinn Derbez, relató la razón por la que se quitó sus implantes. En primer lugar, detalla que a sus 20 años aproximadamente, cuando recién se graduó, se le cuestionaba si se operaría la nariz o los senos, buscando que ella cumpliera con los cánones de belleza.

Por lo que hizo todo el proceso para aumentar su busto. La principal razón por la que se quitó sus implantes ocurrió en el 2020. La joven modelo experimentó los síntomas de la enfermedad de los implantes mamarios, un malestar que muchas celebridades han experimentado. Por lo que en el 2021, hizo el procedimiento para hacer su extracción: en el 2022, hizo una publicación en la que habla de su experiencia.

Además de temas de salud, otra razón por la que se quitó sus implantes, fue porque se hizo consciente de que el cambio que realizó era muy drástico y ella era muy joven, explicando en la entrevista que a esa edad nadie debe obligarte a cumplir con los estándares de belleza del sistema.

¿Qué enfermedad tuvo Esmeralda Pimentel?

La actriz Esmeralda Pimentel sufrió la enfermedad de los implantes mamarios y el síndrome de Asia, que es un padecimiento que muchas celebridades han experimentado al hacerse un aumento del busto. Siendo padecimientos que generan una serie de síntomas terribles para las usuarias.

Usualmente, el síndrome de Asia, se debe a que el cuerpo identifica a los implantes como objetos extraños. Ambas enfermedades se caracterizan por provocar una serie de síntomas que son fiebre, cansancio, dolor, debilidad y boca seca. Al sentir estos malestares, hay que acudir a un médico.