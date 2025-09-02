Actriz Hilda Aguirre termina en silla de ruedas; ¿cuál es su estado de salud?

Lo que sería un día de alegría para todos los involucrados en la fiesta, terminó con un percance que le arruinó el día a varios. Justamente en las horas recientes se confirmó que tras una fuerte caída, la actriz Hilda Aguirre sufrió fracturas que le tienen mermada de salud en estos momentos. ¿Pero cómo fue que se accidentó en el día de su cumpleaños? Aquí la respuesta.

¿Hilda Aguirre se accidentó en el día de su cumpleaños?

Las fiestas de cumpleaños siempre se esperan como días especiales para los que son celebrados. Un pastel, estar con la familia o una buena comida son factores que se perciben como indispensables para este tipo de eventos. Sin embargo, Hilda Aguirre y su familia terminaron en el hospital por una fuerte caída de la primera actriz, el pasado 11 de agosto mientras celebraban en Acapulco.

La revista TN Notas reveló hace unas horas las primeras declaraciones de la nacida en Tabasco. Confirmó que se cayó en el borde de la alberca del sitio donde se encontraba en plena celebración. El golpe fue bastante fuerte, pues le provocó una fractura en la tibia y peroné. Ante dicho accidente, el doctor le indicó que debía operarse ante las fuertes repercusiones sufridas por el impacto.

¿Cuál es el estado de salud de Hilda Aguirre?

La legendaria actriz indicó que tras varios días de reposo y siguiendo las indicaciones médicas, se encuentra bien en lo general. Sin embargo declaró que el golpe recibido pudo ser mortal. Relató que en el resbalón cercano a la alberca se le dobló el tobillo e incluso terminó dentro del agua. Fue contundente al decir: “... si me pegaba en la cabeza, ahí quedaba”.

Dentro de las buenas noticias, Hilda Aguirre aseguró que su familia y amigos le han acompañado en el proceso de recuperación. Según la información dada, el restablecimiento de la zona fracturada quedará completo en el mes de diciembre de este año.

