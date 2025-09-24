Fans de Shakira se pelean por apartar lugar para concierto en Veracruz

Shakira dará este miércoles su último show en territorio mexicano, el cual se llevará a cabo en el estadio Luis “Pirata” Fuente de Boca del Río, Veracruz y con el que suman 28 conciertos de la colombiana en diversos puntos de la República. Pese a que este espectáculo iniciará en unas cuantas horas, ya está dando de qué hablar debido a que unas fans se agarraron a golpes.

Algunos fanáticos de ‘La Loba’ comenzaron a llegar al recinto desde el pasado 23 de septiembre con el objetivo de que, al momento de que abran las puertas, apañar un buen lugar, sin embargo, una de las asistentes intentó reservar lugar con una silla, lo que provocó el reclamo de otra, quien solicitó la intervención del personal de seguridad.

Entre gritos, jalones de cabello y empujones, varias personas tuvieron que separar a las protagonistas del tumulto. Para una de ellas, el intento de alcanzar un lugar cerca del escenario de la colombiana se vino abajo porque terminó abandonando el lugar y perdió su puesto. El momento fue captado en video y difundido en plataformas digitales, generando opiniones entre los internautas.

¿Cuántas personas asistieron a los conciertos Shakira en México?

De acuerdo con cifras reveladas por OCESA, la colombiana logró reunir a 65 mil personas por noche en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, lo que dio un total de 780 mil personas, solo en la Ciudad de México.

Estimaciones presentadas por The Data Appeal Company y Predict HQ señalan que ‘La Loba’ habría generado poco más de 106.4 millones de dólares, sólo por sus presentaciones en territorio nacional, sin embargo, dichas cifras podrían cambiar.

En su último concierto en el Estadio GNP Seguros, Shakira reconoció que en la capital mexicana es “una ciudad que ha visto cantar a los mejores y más grandes artistas del planeta”.

