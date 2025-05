¡Billie Eilish anuncia nuevas fechas del tour Hit Me Hard and Soft! ¿Llegará a México?

A finales de abril de este año, Billie Eilish alborotó las redes sociales anunciando las fechas de su gira Hit Me Hard and Soft: The Tour. Sin embargo, no eran buenas noticias para los fans de México y Latinoamérica, pues sólo estaban confirmadas sus conciertos para Europa, Canadá y los Estados Unidos. Ahora, la cantante angelina anunció las fechas de la segunda parte de su tour, por lo que se reavivan las esperanzas de sus seguidores mexicanos: ¿Billie Eilish regresa a México? Aquí todos los detalles.

Más fechas del tour Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish

A través de sus redes sociales oficiales, Billie Eilish anunció más fechas para complementar su gira más reciente Hit Me Hard and Soft: The Tour. “Escuché que querían más conciertos... Hit Me Hard and Soft: The Tour. Parte 2!”, se lee en la publicación compartida en Instagram. Para sorpresa de su público asiático, la cantante de 23 años ha confirmado dos fechas en Japón: 16 y 17 de agosto.

¿Billie Eilish dará conciertos en México del tour Hit Me Hard and Soft?

El anuncio de la segunda parte de la gira Hit Me Hard and Soft: The Tour, ya acumula más de medio millón de reacciones en Instagram, por lo que se hace patente la emoción de los fans en todo el mundo. Aunque la mayoría de los artistas de talla mundial suelen hacer escala en México durante sus giras internacionales, aún no se han anunciado fechas del tour más reciente de Billie Eilish para nuestro país .

Lo cierto es que los fans mexicanos de Billie Eilish ya superaron aquel incidente donde Tláloc se hizo presente en el entonces llamado Foro Sol y ahora están ansiosos por ver de nuevo a Billie Eilish Pirate Baird O’Connell.