James McAvoy, golpeado en un bar por un desconocido. ¿Cuál es su estado de salud?

La noche del martes 9 de septiembre se dio a conocer que el actor James McAvoy, conocido por películas como “Fragmentado”, fue golpeado en un bar por una persona desconocida. Esto ocurrió durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés).

James McAvoy fue atacado por un desconocido en un bar de Toronto

El intérprete británico estaba en el bar Charlotte’s Room, celebrando con compañeros por el estreno de la primera película que él mismo dirigió, “California Schemin”. Cerca de la medianoche, según confirmaron medios como el diario New York Post, fue atacado por la espalda por un hombre borracho, cuya identidad no ha sido revelada.

James actuó con tranquilidad e intentó desescalar la situación, mientras otras personas ayudaron a sacar al hombre desconocido del bar. Debido a que la situación no pasó a mayores, es poco probable que se dé a conocer su identidad.

Aunque él no ha emitido comunicado alguno, se sabe que James McAvoy está bien, no resultó herido y se encuentra bien de salud. De hecho, el actor pudo reírse de la situación e incluso se quedó otro rato más en el mismo bar.

James McAvoy se convirtió en director de cine

“California Schemin” es la ópera prima de James McAvoy y estrenó internacionalmente en el TIFF. La película cuenta la historia real de Silibil N’ Brains, un dúo de hip hop escocés cuyos miembros fingieron ser estadounidenses para conseguir un contrato discográfico y alcanzar la fama.

Todavía no han salido reseñas de la película ni se sabe exactamente cuál fue su recibimiento en Toronto, pero sí se confirmó que James McAvoy, además de dirigir, tiene un papel dentro de la trama.