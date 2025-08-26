Juanes era alcohólico y así lo confesó: “Era una cosa que no podía parar”

Juanes es uno de los artistas colombianos que más impacto tuvieron en la escena latinoamericana en lo que va del milenio. Es una figura reconocible entre los amantes de la música latina y por ello sus palabras causaron asombro, pues no era del todo conocida esta historia, entendiendo que representa una figura que no vivió en escándalos. Sin embargo, ¿hace cuánto ocurrió lo del alcoholismo con el artista colombiano?

¿Juanes tuvo problemas severos con el alcohol?

En la era de los podcasts, este tipo de revelaciones se volvieron más frecuentes y muchas veces en espacios no tan mediáticos como la radio o la televisión. En esta oportunidad, Juan Esteban Vásquez visitó el programa de Javiera Quiroga, donde reveló sus problemas con la bebida. Esto ocurrió a principios del gran impacto como artista reconocido ampliamente.

“Yo pensaba que tomaba porque me hacía sentir bien, porque me desinhibía. Me tomaba un whisky o dos, después tres. Después una copa de vino, después una botella de vino todos los días… era una cosa que no podía parar”. Juanes recalcó que concretó este tipo de dinámica en su vida por las presiones de su etapa como artista.

¿Juanes perdió el control por culpa del alcohol?

Justamente uno de los puntos expuestos en el programa de la comunicadora chilena fue que llegó a perder control de la situación. Era un hecho que no podía poner límites y buscó la ayuda correspondiente. En esos momentos que el alcohol era parte de su día a día, ya no disfrutaba el escenario y tampoco de su música.

Por ello, declaró también que lo llevó a buscar una solución inmediata: “Yo creo… muchas razones… Diría mis hijos, el ejemplo que les quería dar a ellos. No quería que me vieran así”. Hoy entiende y asume que puede beber una copa de vino pero nada comparado con perderse en la bebida una noche antes de una presentación. Agradece por entender algo tan crucial en su carrera como lo es el balance.

