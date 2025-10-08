Justin Bieber se roba las miradas cantando “Hermoso Cariño” con mariachi y el VIDEO se vuelve viral

Son muchos los artistas que le tienen un gran aprecio a México y su cultura, incluso aunque no suelan mencionarlo todo el tiempo. Es el caso de Justin Bieber, quien sorprendió a todos al cantar “Hermoso cariño” a dueto con mariachi, algo que nadie esperaba, pero que sin duda dejó complacidos a los fans que vieron su video viral.

Este icónico momento tuvo lugar en la ciudad de Los Angeles, en donde asistió a un partido de futbol y después se dispuso a disfrutar de una fiesta muy mexicana. Esto ya que en el lugar al que se dirigió una vez terminado el encuentro deportivo, había un grupo de mariachis entonando himnos clásicos, los cuales parecen haber dejado al canadiense completamente cautivado.

Es por esto que no pudo resistirse y Bieber se dispuso a acompañar a los músicos en su presentación, justo cuando interpretaban este tema que se inmortalizó en voz de Vicente Fernández.

Por lo que rápidamente se agrupó junto a ellos y empezó a acompañarlos, primero un poco temeroso y luego ya mostrándose completamente entusiasmado con este show improvisado.

Las reacciones al video viral de Justin Bieber que probó su cariño por México

Como era de esperarse, este clip de Justin Bieber cantando “Hermoso cariño” causó furor y rápidamente se viralizó en redes sociales, siendo replicado por fans (y no tan fans) que aplaudieron esta iniciativa.

Y es que aunque siempre había mostrado agradecimiento por el apoyo en este país, con este gesto comprobó que también tiene cierta preferencia a la cultura musical mexicana, pues incluso le ha llevado serenata a su esposa.

Instagram / @lilbieber Justin Bieber sorprendió a Hailey en su primer Día de las Madres con una serenata de mariachis

“Justin, hermano, ya eres mexicano”, “Le diré a mis hijos que él era el mariachi loco” y “Pónganle unas cumbias para que nos quiera más”, fueron algunos de los comentarios que se hicieron presentes por esta grabación que ya circula por TikTok.

¿Justin Bieber vendrá a México en 2026? Esto se sabe sobre sus conciertos

Otra de las reacciones que el video de Justin Bieber con mariachi provocó, fue respecto a si se trataba de una pista para anunciar próximos conciertos en México. Estos rumores aumentaron ahora que está reciente el lanzamiento de “Swag II”, su más reciente álbum.

Sin embargo, por ahora, el esposo de Hailey Bieber todavía no tiene ninguna fecha confirmada en el país, pues a pesar de que se especuló su participación en el Festival Corona Capital 2025, todo terminó tratándose de una falsa alarma. Así que en caso de que decida emprender un tour por tierras aztecas, es probable que lo dé a conocer en sus cuentas oficiales.