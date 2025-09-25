Este músico murió ahogado; el reporte oficial indica que fue por su culpa

La tragedia se hizo presente con este querido músico, quien se encontraba en un día de asueto y disfrutando de las siempre agradables actividades en el mar. Él es Zubeen Garg, quien se ahogó a los 52 años y según algunos reportes, una acción suya provocó que no pudiera salvarse ante las complicaciones presentadas en esos momentos.

¿Quién es Zubeen Grag, músico fallecido por ahogamiento?

Con 52 años y más de un millón de seguidores en Instagram, el cantante y compositor era oriundo de Asaam, en la India. Sin embargo, falleció en Singapur, donde fue parte de una presentación que tendría en el North East India Festival. Aunque los primeros reportes dictaron que se encontraba buceando, se aclaró posteriormente que el músico solamente nadaba.

¿Cómo falleció Zubeen Grag?

Los relatos de los testigos de los momentos finales del artista indican que mientras se encontraba en un paseo del yate al que acudieron cerca de 20 personas, se lanzó al agua para nadar. Sin embargo, en primera instancia saltó con un salvavidas que se quitó unos minutos después. Afirmó que dicho chaleco le estorbaba y que no podía nadar.

Sin embargo, cuando saltó para seguir con su nado, se sintió mal y tuvieron que intervenir paramédicos para hacerle RCP y trasladarlo así al hospital de Singapur. Allí hicieron todo lo posible pero lo declararon muerto por “ahogamiento” alrededor de las 14:30 de la hora local. Sin embargo, el gobierno de Assam está peleando por llegar hasta las últimas consecuencias para saber qué ocurrió.

¿Cómo fue el adiós de Zubeen Garg?

Aunque probablemente muchos de los que están del otro lado del mundo no conocían sus labores artísticas, Zubeen era un ícono del cine y la música. Era compositor, guionista, director y productor de Bollywood. Es decir, era una persona querida por la gente y por la parte política, situación que concretó un luto nacional del 19 al 23 de septiembre.

Las imágenes de su cremación son claras para mostrar el nivel de importancia que tenía en el noroeste de India, pues fueron miles de personas las que acudieron para despedir a su ícono popular. Por ello, las investigaciones que está haciendo el gobierno de Assam son importantes para saber a ciencia cierta… qué generó la muerte de Zubeen Grag.