¿Qué pasó con la amistad entre Kimberly Loaiza y Kenia Os? Así terminó su relación por una polémica

Hace algunos años, la amistad entre Kenia Os y Kimberly Loaiza era considerada una de las más fuertes dentro de los medios digitales; sin embargo, la misma terminó por una polémica situación que hace que, hoy en día, las influencers no se puedan ver ni en pintura. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Durante la década pasada, cuando tanto Kimberly Loaiza como Kenia Os comenzaban a ser virales en sus respectivas redes sociales, diversos medios notaron cómo su amistad se iba limitando a ciertos momentos a diferencia de lo que ocurría con ambas en el pasado. Hoy, se puede asegurar que la relación entre ellas está completamente rota.

¿Por qué Kimberly Loaiza y Kenia Os dejaron de ser amigas?

La amistad surgió cuando Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza invitaron a Kenia Os a formar parte de su grupo llamado Jukilop. Este hecho ayudó a que la carrera de la mexicana despegara aún más, pues además de su increíble belleza física, Kenia comenzó a realizar distintos productos que fueron del agrado de la fanaticada digital.

No obstante, todo cambió en 2018 cuando Kenia Os no renovó contrato con Jukilop al considerar que las cláusulas no eran justas para ella, según cuenta en una charla con el Escorpión Dorado. A partir de ahí buscó hacer una carrera en solitario, hecho que generó la molestia tanto de Kimberly Loaiza como del propio Juan de Dios.

Debido a este hecho, ambos personajes decidieron borrar las cuentas de Kenia Os, y las dos partes se acusaron de distintas cosas que incluyen el hackeo de redes sociales, la copia de contenido y amenazas de exposición de material sexual, así como el daño a la reputación del otro. Y si bien estos hechos han disminuido con el paso de los años, la realidad es que la enemistad entre Os y Loaiza sigue igual de fuerte que siempre.

¿Cuál es la actualidad de Kenia Os y Kimberly Loaiza?

Un hecho a destacar es que, pese a este problema, ambas han logrado brillar de manera espectacular desde sus propias aristas. Kimberly Loaiza es una consagrada cantante y ha colaborado con distintas marcas de ropa, mientras que Kenia Os es una de las influencers más respetadas de México y, además de su noviazgo con Peso Pluma, no descarta buscar su propio camino en la actuación.