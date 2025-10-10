Quién es Ana Luisa Peluffo, la actriz de 96 años que hizo el primer desnudo en el cine mexicano

Ana Luisa Peluffo cumplió 96 años el pasado 9 de octubre. La última diva de la época de oro del cine mexicano es una de las artistas consagradas en el país y muchas personas de distintas generaciones recordaron con afecto su natalicio.

Además de consagrarse como una de las actrices más exitosas del cine de oro mexicano, la queretana marcó un hito en el arte de México por protagonizar el primer desnudo en la pantalla grande. Conoce los detalles de esta actuación que marcó un antes y un después en su vida artística.

¿En qué película actuó desnuda la actriz Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo actuó desnuda en la película La fuerza del deseo (1955). Su aparición rompió todo tipo de tabú en ese tiempo y desató una ola de opiniones divididas entre el público y la prensa. Sin embargo, la artista se encontraba en el inicio de su exitosa carrera cinematográfica y dicha actuación fue una expresión artística de su compromiso con la vocación, no una provocación.

El desnudo de la guapa actriz en La fuerza del deseo generó una gran controversia. Algunos la calificaron de valiente, ya que el acto implicó coraje para mostrarse sin ropa. Otros la acusaron de desubicada y desvergonzada. En este último grupo estuvo su padre, quien también la criticó.

La carrera exitosa de Ana Luisa Peluffo en México

En varias de las entrevistas de la época, Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo, como realmente se llama la actriz, defendió su desnudo: “Fue una elección mía, sin presiones externas. Era un desnudo estático, artístico, sin provocación, como el modelo de un pintor”.

Pero la guapa actriz trascendió los límites de su profesión, ya que también se lució como nadadora, bailarina acuática y pintora. Estos fueron los factores que le permitieron crear una imagen versátil y llena de facetas.

A pesar del escándalo inicial, repitió la experiencia del desnudo en otras películas: El seductor (1955), La ilegítima (1956) y La Diana Cazadora (1956). En esta última producción, el cartel promocional resaltaba la leyenda “los cuerpos de las mujeres expuestos en todo su esplendor”. De esta manera, la artista se convirtió en un símbolo de valentía artística.

De hecho, sus actuaciones contribuyeron a que el cine de oro mexicano llegara a Europa. De hecho, Ana Luisa Peluffo tuvo la oportunidad de filmar en países como Italia, España e Inglaterra. A sus 96 años, la actriz disfruta de una vida tranquila en su casa de Querétaro, alejada de la prensa, pero compartiendo algunos momentos con colegas.