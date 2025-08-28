Novio de Alicia Villarreal mandó indirecta a Cruz Martínez; esta es la prueba

Así se presumía y probablemente así se concrete, pues ya empezaron las indirectas y mensajes de parte de todos los involucrados. Prácticamente todos reaccionaron a la oficialización de inicio de relación amorosa de Alicia Villarreal con Cibad Hernández. Ante eso, el novio dejó claro un mensaje sobre cuál es la manera de tratar a las mujeres. ¿Cruz Martínez se ha pronunciado al respecto?

“Vengo a pedir justicia": Alicia Villarreal se enfrenta cara a cara con Cruz Martínez [VIDEO] Alicia Villarreal y Cruz Martínez atienden primera audiencia fallida en el Poder Judicial de Nuevo León, como parte de un proceso legal en contra del músico.

Te puede interesar - ¿Alicia Villarreal le fue infiel a Cruz Martínez? Esto se sabe.

¿Qué dijo el novio de Alicia Villarreal?

El cada vez más conocido novio de Alicia es un hombre que se mantiene activo en las redes sociales. Probablemente este sea el rubro donde más se le conoce y por eso la gente está al pendiente de sus publicaciones, pues hoy es una figura pública más reconocida. Allí fue donde Cibad Hernández dejó un mensaje que muchos vieron como una indirecta contra Cruz Martínez.

Esto dice el mensaje del conferencista: “Deja en paz a esa mujer, deja que realmente saque del cajón esas alas que tenía guardadas, que pueda volar”. Con eso, la gente empezó a especular y asegurar que es un mensaje para el ex esposo de Villarreal. En ese sentido, se entiende que la idea de la nueva pareja de la cantante es permitirle “recuperar su vida”, misma que había perdido en un final de divorcio que incluyó una denuncia por violencia doméstica.

¿Cruz Martínez se ha pronunciado al respecto del nuevo amorío de Alicia Villarreal?

No, tras toda la polémica generada alrededor del final de su matrimonio y los problemas profesionales que esto le atrajo, se ha pronunciado en lo mínimo ante los medios. Por ello, la gente realmente solamente ha visto todo lo que indica Alicia, que acusó al tecladista de los Kumbia Kings por ejercer violencia en una unión matrimonial que duró 22 años.

La que sí reaccionó fue la hija mayor de Alicia Villarreal, que en una publicación aislada indicó que hay cosas que no se pueden controlar. Esto en momentos precisos en los que su madre anunciaba su nueva relación. Sin embargo, tampoco ha dicho nada directamente dirigido al tema de Cibad Hernández.

Seguir leyendo - ¿Quiénes son las parejas más conocidas de Alicia Villarreal?