Salón de fiestas lanza el “Paquete Nodal”, para casarte en un mes. “¿Incluye el viaje a Roma?”

Si algo nos están demostrando las redes sociales, es que pasará un buen tiempo para que se olviden las declaraciones de Christian Nodal con Adela Micha. Ya hay cuentas de empresas que están usando las frases y momentos más “memeables” de esa entrevista para anunciar sus productos. En las últimas horas, el foco se lo está robando un servicio de wedding planner.

Una cuenta de TikTok que lleva el nombre Jardín de Mercedes y usuario @cveventplannergt acaba de lanzar su “Paquete Nodal” de bodas. Por supuesto, los comentarios no perdonan y la publicación original se viralizó.

Anuncian el “Paquete Nodal”, para casarte en solo un mes

En la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, uno de los aspectos que han causado más polémica es la cronología que el cantante hizo. Aseguró que el 8 de mayo su relación con Cazzu estaba oficialmente finalizada, el 14 de mayo comenzó a salir con Ángela Aguilar y el 29 de mayo se casó con ella en una “boda espiritual”.

El servicio de Jardín de Mercedes asegura que puede ayudar a las parejas que no tienen mucho tiempo de planeación para su evento, y aprovechó la polémica para anunciar su “Paquete Nodal”.

“Te organizamos la boda en un mes”, dice el video de 15 segundos que publicaron. Como fondo, te muestran uno de los espacios que disponen y un ejemplo de decoración.

Hasta ahora, el video tiene más de 83 mil “likes” y más de 25 mil personas lo han compartido. Entre los más de 6 mil comentarios, abunda el sarcasmo y las bromas.

“¿Incluye el viaje a Roma?”, dice uno de los comentarios más populares, que hace referencia al viaje que hicieron Ángela y Nodal en su romance. “¿Pero ustedes quitan al marido o lo tengo que quitar yo?”, dijo otra persona. Alguien más escribió: “Código de descuento: Alma Enamorada”.

Según otra de las publicaciones, el Jardín de Mercedes se encuentra en Antigua, Guatemala, y es tanto salón de eventos como servicio de wedding planner.

No es la primera vez que hacen una referencia a la polémica del cantante de regional mexicano, pues hace unos días publicaron un video con la leyenda: “Durante el silencio de Nodal nos da tiempo de organizar tu evento”. Esto, en referencia al momento de la entrevista en que Adela Micha le pregunta a Christian si se imagina amando a otra mujer, y él tarda en responder.