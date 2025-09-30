Selena Gomez NO invitó a su boda a la amiga que le donó riñón, especulan en redes

Selena Gomez y Benny Blanco tuvieron la gran boda de sus sueños el pasado 27 de septiembre. Al evento asistieron grandes celebridades como Taylor Swift, una de las mejores amigas de la cantante y actriz. Sin embargo, hubo una persona que faltó y ha generado mucha curiosidad en redes: Francia Raísa, la amiga que le donó un riñón a Selena en 2017.

Eugenio Derbez critica pésimo español de Selena Gomez en cinta y causa revuelo [VIDEO] Eugenio Derbez declaró en torno al pésimo español de Selena Gomez en la cinta “Emilia Pérez” y ha causado todo un revuelo. La actriz mexicoamericana le respondió al comediante.

Francia Raísa, la ex mejor amiga de Selena Gomez que faltó a su boda

Muchas fans de Selena Gomez tenían la duda de si Francia Raísa, quien fue una gran amiga de la intérprete, asistiría a su gran día. Desafortunadamente, la respuesta fue negativa.

Selena y Benny tuvieron una gran celebración en Santa Bárbara, California, con la presencia de 170 personas, según Daily Mail; había grandes celebridades como Taylor Swift, Jennifer Stone (de “Los Hechiceros de Waverly Place”), Paris Hilton, Camila Cabello, Ed Sheeran, Zoe Saldaña y Cara Delevingne. También estuvieron Steve Martin y Martin Short, coestrellas de Selena en “Only Murders In The Building”.

Sin embargo, Francia Raísa no apareció en ninguna de las fotos. Para terminar de comprobar su ausencia del evento, la también actriz publicó un video de ella bailando en las calles de Los Ángeles durante el mismo día de la boda.

No se sabe si Francia fue invitada o no, pero varias personas expresaron molestia porque ella faltó al festejo.

Por qué Selena Gomez y Francia Raísa dejaron de ser amigas

Las dos actrices se volvieron amigas en 2007 y fueron muy cercanas por más de una década. En 2017 dio la vuelta al mundo de que Selena Gomez había recibido un trasplante de riñón por una complicación derivada del lupus, y Francia Raísa había sido su donadora.

“Ella me dio el mayor regalo y sacrificio”, escribió Selena en 2017, además de llamar “hermana” a Francia.

Se dice que la amistad comenzó a quebrarse un año después de la operación, cuando Francia Raísa se habría enojado con Selena por haberla visto tomar alcohol y no cuidar su salud adecuadamente.

Posteriormente, Selena dijo en su documental propio y en una entrevista que Taylor Swift era su única amiga en la industria del espectáculo. En un post que hablaba de esto, Francia comentó: “interesante”. Selena respondió al drama con un video de TikTok donde se disculpaba “por no mencionar a cada persona que conozco”.

Las dos amigas se habrían reconciliado en 2023 pero, al parecer, su vínculo no volvió a ser el mismo.