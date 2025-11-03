Shakira y Piqué cierran su última disputa: la mansión de Barcelona ya tiene nuevo dueño

Desde que se separaron en el año 2022, la historia entre Shakira y Gerard Piqué ha estado en boca de todos y rodeada de un sinfín de rumores, indirectas y disputas mediáticas. Sin embargo, según reveló el paparazzi Jordi Martín, la expareja finalmente ha logrado terminar con el último asunto pendiente que los ataba: la venta de la mansión que compartían en Barcelona.

Shakira y Piqué ponen fin a su última batalla tras la ruptura

La propiedad, ubicada en el exclusivo sector de Esplugues de Llobregat, fue testigo de los años más felices de la pareja, pero con el tiempo también se convirtió en el escenario de sus más complicados y mediáticos conflictos. Así es, hablamos de la misma casa donde Shakira colocó una bruja en el balcón frente a la vivienda de sus suegros; es la misma que finalmente se convierte en un recuerdo más del pasado.

Un nuevo dueño entra en escena y sorprende a todos: Lamine Yamal

Según algunos medios informan, el joven futbolista Lamine Yamal, una de las nuevas estrellas del FC Barcelona, habría adquirido la mansión por 11 millones de euros. También revelan que la compra habría sido concretada el pasado lunes, poniendo así fin a un largo proceso de negociaciones fallidas. Shakira, quien se mantuvo firme en no rebajar el precio, logró vender la propiedad en las condiciones que deseaba.

La casa llevaba meses vacía, convertida prácticamente en un símbolo de la ruptura, y con esta venta ambos exponen su deseo de cerrar definitivamente su historia compartida.

Una ruptura que inspiró música y titulares

Gran parte del porqué esta separación se volvió tan mediática y masiva fue la forma en la que Shakira canalizó su proceso emocional a través de su música, convirtiendo el dolor en éxito global de forma majestuosa. Canciones como “Te felicito”, “Monotonía” y, sobre todo, la “Session #53” con Bizarrap, se convirtieron en himnos virales que reflejaban su versión de los hechos.

Ya no más Shakira y Piqué: un cierre definitivo

Con la venta de la casa, Shakira y Piqué ponen fin a su último vínculo material, cerrando así el último capítulo de una historia que marcó la cultura pop reciente. La artista, que actualmente reside en Miami junto a sus hijos Milan y Sasha, se enfoca en su nueva etapa musical y personal, mientras que Piqué mantiene una vida discreta en Barcelona.

