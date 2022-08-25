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FOTOS | Fan felicita a Lorenzo Méndez por haberse divorciado de Chiquis.

El cantante de Regional Mexicano contó el ‘incómodo’ momento que vivió durante su paso por un aeropuerto de Estados Unidos.

Por: TV Azteca

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