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FOTOS | Así celebraron los famosos el 15 de septiembre. ¡Viva México!

Muchas celebridades de México, festejaron en nuestro país y en diferentes partes del mundo. Te mostramos las mejores imágenes.

Por: TV Azteca

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Maribel Guardia con su caballo.jpg
santa fe klan danna paola y lele.jpg
los tigres del norte en el zocalo.jpg
Laura G 15 de Septiembre.jpg
kristal el 15 de septiembre.jpg
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capi festejando el 15 con su mujer.jpg
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eiza festejando.jpg
eduin caz y canelo.jpg
eduin caz y alejandro fernandez.jpg
cynthia mexicana.jpg
Anette en el zocalo.jpg
antonieta con chongo.jpg
alex 15 de septiembre.jpg
Aislin Derbez y amigos.jpg
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