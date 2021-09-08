FOTOS: Ana Bárbara es toda una reina del espectáculo y escenarios.

Ana Bárbara se ha convertida en una de las artistas musicales mexicanas más importantes dentro del ámbito internacional, y te contaremos más de ella en esta galería que tenemos preparada para ti.

La historia y la trayectoria de Sylvia Pasquel

SU HISTORIA

Ana Bárbara nació el 10 de enero de 1971 en San Luis Potosí. Además de ser una exitosa cantante, ella también es una actriz, coreógrafa y productora. Gracias a su gran trabajo en la industria del entretenimiento, Ana Bárbara ha podido ser acreedora de distintas nominaciones en los premios más importantes de la música. Ana comenzó a participar en distintos concursos de talento desde una edad muy temprana, mostrando una inclinación hacía la música. Después de haber ganado uno de estos concursos de talento, Ana Bárbara tuvo sus primeros pasos dentro de la música grupera. Pero eso no fue todo lo que sucedió en ese momento. También pudo coronarse como Señorita San Luis Potosí, y pudo representar a su estado natal en el concurso Señorita México. Gracias a esta aparición, ella pudo darse a conocer dentro de todo el mundo artístico de nuestro país. El tiempo siguió avanzando, y ella tuvo oportunidad de convertirse en la “Embajadora de la música ranchera”. Ese título fue una de las razones por las que Ana Bárbara pudo ser una de las cantantes que tuvo una presentación con el Papa Juan Pablo II.

Las emociones estuvieron a flor de piel en Quiero Cantar

SU CARRERA MUSICAL

Aunque su carrera haya comenzado en una edad muy temprana, su verdadera oportunidad llegó cuando obtuvo el título de “Embajadora de la música ranchera”. Ana Bárbara comenzó a atraer las miradas de distintas disqueras y de muchos artistas del género. No fue hasta el año 1994 que Ana Bárbara pudo lanzar su primera producció, y con ella alcanzó a vender más de 100,000 copias. Sencillos como “Nada” y “Todo lo aprendí de ti” son canciones, que hasta la fecha, muchos reconocen como algunos de los grandes éxitos de Ana Bárbara. Ella siguió lanzando distintas producciones, y artistas como Los Bukis y Los Tigres del Norte la invitaron a participar en algunas de sus presentaciones.

Beyoncé está por cumplir 40 años. ¿Sabes todo lo que ha podido lograr?

OTROS EMPRENDIMIENTOS

Ana Bárbara no ha sido una artista que se ha conformado con tener éxito en un solo ámbito, y es por eso que se ha convertido en una actriz y productora muy exitosa. Con distintas participaciones en programas y producciones de las televisoras más importantes, ella ha podido colocarse como una favorita del público. De igual manera, Ana Bárbara tiene una gran trayectoria, y esto ha podido brindarle la oportunidad de tener varios premios en su haber e incluso tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas.