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FOTOS | Belinda confesó detalles sobre su próximo disco

Las cámaras de Ventaneando captaron a Belinda en Monterrey, Nuevo León, ¿qué hacía ahí? Nos dio detalles sobre sus próximos proyectos, ¡desliza para más!

Por: Maria Fernanda Aguilar

Belinda Ventaneando
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