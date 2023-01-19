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FOTOS | Consuelo Duval estuvo a punto de perder la vida. ¿Qué pasó?

La actriz Consuelo Duval compartió con medios de comunicación que tuvo un accidente que la puso muy cerca de la muerte durante la grabación de una película.

Por: Redacción Azteca UNO

Consuelo Duval estuvo a punto de perder la vida. ¿Qué pasó?

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