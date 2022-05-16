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FOTOS | ¡Pascal Nadaud no está soltero! Conoce a su novia Gabrielle Fernández.

Nuestro querido Pascal Nadaud, “Blue Viper” ya no está soltero. ¡Conoce a su novia! Es aventurera como él, ¡Gabrielle Fernández!

Por: TV Azteca

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